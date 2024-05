Lorenzo Insigne diventa di nuovo papà: è nato Mattia

Grande gioia per Lorenzo Insigne che è diventato di nuovo papà. L'ex capitano del Napoli ha annunciato il lieto evento pubblicando una stories su Instagram. La foto postata mostra l'ex esterno azzurro che tiene il ditino del piccolo Mattia.

Si tratta del terzo figlio per Insigne dopo Christian e Carmine. una grande gioia, come detto, che arriva dopo la tragedia vissuta per la perdita della figlioletta. La notizia ha subito fatto il giro dei social e tanti sono i messaggi di auguri per Insigne e la moglie.