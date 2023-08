Calciomercato Napoli, Natan è in Italia: visite mediche a Roma, poi la firma

Natan è sbarcato in Italia. L'erede di Kim si è recato di buon mattino a Villa Stuart in Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito. Una volta arrivato l'ok, il 22enne difensore brasiliano firmerà il suo contratto con il Napoli.

Il club partenopeo corrisponderà ai Red Bull Bragantino circa 10 milioni di euro, mentre l'accordo con l'ex Flamengo avrà una durata quinquennale.

Natan nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una storia con una frase di Gesù dal vangelo di Marco: "Non avere paura, credici".