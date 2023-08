Napoli, primo allenamento in azzurro per il neo acquisto Natan | VIDEO

Primo allenamento in azzurro per il neo acquisto Natan. Il difensore brasiliano si è aggregato ai suoi nuovi compagni sul terreno di gioco del Patini per la seduta pomeridiana del lunedì. Il Napoli, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcune immagini.

Il report dell'allenamento

Undicesimo giorno di lavoro per gli uomini di Garcia a Castel di Sangro. Gollini, Zielinski, Zedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kavaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.