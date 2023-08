Calciomercato Napoli, per la difesa spunta il centrale brasiliano che ricorda Lucio

Arriva dal Brasile il nome nuovo per la difesa del Napoli. Il club azzurro, sempre alla ricerca del sostituto di Kim, sembra ora aver puntato con decisione il centrale del Bragantino, classe 2001, Natan Bernardo de Souza.

188 cm, piede sinistro e duttilità tale da poter giocare anche da terzino sulla corsia mancina, Natan per caratteristiche fisiche e movenze ricorda un po' un altro difensore brasiliano, l'ex interista Lucio, campione del Mondo nel 2002 con la nazionale verdeoro.

L'operazione - secondo Sky Sport - potrebbe chiudersi per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro. Trattative in corso tra i due club.

Un sogno chiamato Europa

In un'intervista rilasciata a Globo Esporte nel marzo scorso, Natan aveva raccontato della sua voglia d'Europa: "Ho il sogno di andare a giocare in Europa. L'anno scorso c'era la Roma, poi la trattativa non è andata a buon fine. Ma conservo il sogno di approdare in Europa. Se Dio vuole a metà anno o alla fine dell'anno".