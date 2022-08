Insulti a Spalletti, le parole del sindaco di Firenze Nardella

“Questi episodi, che purtroppo avvengono in tutti gli stadi, vanno condannati senza esitazione. Allo stesso tempo invito tutti a non generalizzare, il popolo viola si è sempre distinto per passione e calore. Inoltre, tengo a sottolinearlo, come ha già detto l’amico e collega sindaco Manfredi, episodi di questo tipo non intaccano l’amicizia tra le città di Firenze e di Napoli”.

Così, come riportato dai colleghi di FirenzeToday.it, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha commentato i fatti raccontati dall'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, che ha denunciato di essere stato pesantemente insultato da alcuni tifosi durante tutto il corso della partita di ieri al Franchi.

Nardella non era allo stadio ma, saputo delle offese, ha fatto sapere di aver mandato un messaggio a Spalletti dicendosi "dispiaciuto e allo stesso tempo convinto che la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina non ha niente a che vedere con chi lo ha insultato durante la partita".

Nel frattempo, il sindaco si è detto "fiducioso nel lavoro degli investigatori per accertare le responsabilità" (la digos è al lavoro in particolare per individuare il tifoso con il quale si è scontrato Spalletti a fine partita, tifoso che potrebbe essere daspato) e ribadisce che "non si può fare di tutta l’erba un fascio e sostenere che tutti i tifosi viola siano maleducati".

Dalla Fiorentina per il momento non è invece arrivato alcuna presa di posizione ufficiale.