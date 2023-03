Champions League, la previsione dell'ex capitano del Camerun: "Vedo il Napoli vincere il trofeo"

La straordinaria stagione del Napoli continua a riscuotere ammiratori nel mondo del calcio in tutto il globo. Sono tanti addetti ai lavori e commentatori che vedono gli azzurri come una mina vagante in Champions League, capace di arrivare in finale e perchè no, aggiudicarsi l'ambitissimo trofeo.

L'ultimo in ordine di tempo è l'ex capitano del Camerun Benjamin Moukandjo, attaccante dalla lunga carriera svilluppata soprattutto in Francia con le maglie di Monaco, Nimes, Lorient e Lens, tra le altre.

Intervenuto ai microfoni di Radio Foot International, l'ex capitano dei "leoni indomabili" si è lasciato andare ad una previsione sul cammino della squadra di Spalletti nella principale competizione europea per club: "Vedo il Napoli arrivare fino alla fine e lo vedo anche ripartire con il trofeo", ha affermato Moukandjo.

Intanto nei giorni scorsi una bandiera del Liverpool e a lungo difensore della nazionale inglese come Jamie Carragher, oggi apprezzato commentatore calcistico sulle tv britanniche, ha fatto sapere via Twitter di fare il tifo per gli azzurri in Champions League, sperando in una vittoria finale di Di Lorenzo e compagni.