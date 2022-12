Napoli-Villarreal, grande accoglienza del Maradona per gli ex Albiol e Reina

Grande accoglienza del Maradona per i due indimenticati ex Raul Albiol e Pepe Reina, tornati a Fuorigrotta in occasione dell'amichevole tra il Napoli e il Villarreal.

Prima dell'inizio del match i due ex azzurri si sono recati sotto la Curva B per raccogliere l'applauso dei tifosi e ricevere un omaggio dagli ultras. Grandi applausi anche dagli altri settori dello stadio.

Tra il primo ed il secondo tempo, poi, il vice presidente Edoardo De Laurentiis ha consegnato due maglie speciali ai due spagnoli.