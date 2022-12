Prima amichevole di due per il Napoli allo stadio Maradona. Gli azzurri affronteranno il Villarreal degli ex Reina e Albiol venerdì 16 dicembre alle ore 20,30.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn per gli abbonati alla piattaforma ed in diretta tv su Sky in pay per view al costo di 9.99 euro.