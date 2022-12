Napoli sconfitto nel giorno del ritorno al Maradona: il Villarreal vince 3-2

Il Napoli torna al Maradona 35 giorni dopo l'ultimo abbraccio con il suo pubblico in occasione del vittorioso match contro l'Udinese prima della lunga sosta del campionato, causa Mondiali. A Fuorigrotta è soprattutto la serata di Pepe Reina e Raul Albiol, di scena nuovamente al cospetto della loro ex squadra per l'amichevole internazionale tra gli azzurri e il Villarreal, che passa per 3-2.

Il Maradona ricorda Mihajlovic

Il Maradona ricorda Sinisa Mihajlovic. Prima dell'inizio di Napoli-Villarreal è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del tecnico serbo, scomparso venerdì a Roma all'età di 53 anni.

Gli ultras della Curva B hanno voluto salutare Mihajlovic con uno splendido striscione: "Fiero e leale, addio Sinisa valoroso rivale".

Grandi applausi per Reina ed Albiol

Grande accoglienza del Maradona per i due indimenticati ex Raul Albiol e Pepe Reina, tornati a Fuorigrotta in occasione dell'amichevole tra il Napoli e il Villarreal.

Prima dell'inizio del match i due ex azzurri si sono recati sotto la Curva B per raccogliere l'applauso dei tifosi e ricevere un omaggio dagli ultras. Grandi applausi anche dagli altri settori dello stadio.

Tra il primo ed il secondo tempo, poi, il vice presidente Edoardo De Laurentiis ha consegnato due maglie speciali ai due spagnoli.

Spalletti riprova il 4-2-3-1

Luciano Spalletti riprova il 4-2-3-1 per l'occasione. Alle spalle di Osimhen ci sono, infatti, Elmas, Raspadori e Kvaratskhelia. In mediana a far coppia con Lobotka c'è Ndombele.

I gol del match

Al 12' il Villarreal passa in vantaggio con Capoue, che a centro area indovina un preciso ed imparabile tiro. Passa solamente poco più di un minuto ed Osimhen si invola verso la porta spagnola e batte Reina con un 'missile', siglando la rete del pareggio.

Nella ripresa gli spagnoli ripassano in vantaggio con Jackson, che al 67' in contropiede batte Meret siglando la rete del 2-1. Al 70' gli ospiti approfittano di un retropassaggio errato di Demme e Gerard sigla il 3-1. Al 78' Zerbin si conquista un calcio di rigore, che Kvaratskhelia trasforma, accorciando le distanze e fissando il risultato sul 3-2 finale in favore del Villarreal.