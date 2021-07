Petagna: "Chiediamo scusa ai tifosi per Napoli-Verona. Siamo pronti a farci perdonare"

"Chiediamo scusa ai nostri tifosi per Napoli-Verona. Siamo pronti a farci perdonare". Così Andrea Petagna è tornato a quella maledetta notte del 23 maggio scorso al Maradona, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

L'attaccante azzurro ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "È un onore essere allenato da Spalletti, perché lo vedevo in televisione quando allenava la Roma ed io ero piccolo. Quindi é un piacere imparare da lui. È molto meticoloso, stiamo lavorando tanto e questo ci serve. Ho bisogno di allenarmi ancora tanto per entrare in condizione. Ma queste partite servono, questo ritiro e quello dopo serviranno per mettere in condizione tutti e anche per essere pronti per il campionato. Aspettiamo anche tutti gli altri di ritorno dagli Europei per fare un ottimo ritiro ed essere pronti".

Petagna ha parlato anche del suo futuro: "Penso di avere le carte in regola per giocarmela benissimo qui. Il Napoli è una squadra forte, lo so, ma bisogna mettere in difficoltà il mister per poi ritagliarsi delle opportunità".