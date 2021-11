Spalletti sorride: per la sfida col Verona tornano dal 1' Osimhen, Insigne e Fabian

Tris di rientri, tutti titolari. Il Napoli - dopo la vittoria netta in Europa League contro il Legia Varsavia che gli è valsa la prima posizione nel girone - torna a contare su Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Victor Osimhen, rispettivamente fermi ai box per affaticamento muscolare, leggero affaticamento muscolare all’adduttore sinistro e risentimento muscolare al gastrocnemio destro.

Come annunciato dal Napoli "hanno svolto l'intero allenamento in gruppo", quindi è quasi certo il loro impiego in campo domenica fin dal primo minuto.

Ruiz è favorito su Elmas per un posto in mediana accanto a Zielinski e Anguissa (o Demme), mentre il Capitano è favorito su Lozano ed il nigeriano partirà titolare con Mertens e Petagna in panchina pronti a dargli il cambio. In attacco dovrebbe giocare a destra Politano.

Meno felice la situazione in difesa, dove senza lo squalificato Koulibaly e l’infortunato Manolas (per lui ennesima sessione di differenziato) toccherà a Rrahmani e Juan Jesus al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui esterni.