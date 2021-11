Napoli-Verona, buone notizie dall'infermeria. Le scelte su Insigne, Ruiz e Osimhen

Convocati si, in campo forse. Le notizie che arrivano dall'infermieria portano un timido sorriso a Luciano Spalletti che per la difficile gara interna con il Verona ha inserito nella lsta dei convocati Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Victor Osimhen.

Il capitano del Napoli e l'attaccante nigeriano hanno saltato sia la trasferta di Salerno che quella contro il Legia Varsavia, mentre il centrocampista è rimasto fuori solo in terra polacca. I tre sembrano aver superato i problemi fisici che li hanno fermati, ma visto che si tratta di affaticamenti e risentimenti muscolari sarà d'obbligo usare la massima cautela.

Ecco perché Spalletti deciderà sono poco prima della partita se schierarli oppure tenerli in panchina per lanciarli, eventualmente, nel secondo tempo. Già pronte, comunque, le alternative. A centrocampo è Dego Demme il sostituto naturale di Fabian, mentre sulla fascia sinistra agirebbe Lozano, con Politano a destra. Per il ruolo di centravanti, in caso di assenza di Osimhen, sarebbe ballottaggio tra Mertens, ritornato al goal in Europa League, e Petagna, forte di due prestazioni positive.

Ancora ai box, invece, Kostas Manolas e con Koulibaly squalificato toccherà a Juan Jesus affiancare Rahmani nella sua prima da titolare in campionato con la maglia del Napoli. Ecco i convocati dalla Ssc Calcio Napoli: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.