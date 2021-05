Azzurri e scaligeri in campo domenica sera allo Stadio Maradona

Napoli e Verona scenderanno in campo domenica 23 maggio alle ore 20,45 per la 38esima ed ultima giornata del campionato di Serie A.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252.

Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.