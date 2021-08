Torna il campionato, il Napoli ospita il Venezia allo stadio Maradona

Dopo la mancata qualificazione in Champions League, per il clamoroso pareggio interno nell'ultima giornata di campionato, il Napoli riparte dallo stadio Diego Armando Maradona e dalla sfida in programma alle 20.45 contro il Venezia, appena promosso in A. A guidare gli azzurri dopo Gattuso è Luciano Spalletti, che ieri in conferenza stampa ha espresso la propria emozione per l'esordio, perchè "Napoli non è una piazza come le altre. E' arrapante".

Dove vedere Napoli-Venezia

Napoli-Venezia sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN tramite smart tv o attraverso app per cellulare, pc e altri device.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Lezzerini, Svoboda, Schnegg, Tessmann, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

Divieto vendita bibite

Con l'ordinanza sindacale numero 445 del 21 agosto 2021, il Comune di Napoli ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido in occasione degli incontri di calcio della stagione calcistica 2021/22 disputati nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, all’interno dell'impianto, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - I'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

La commercializzazione sarà consentita solo in bicchieri di plastica leggera o di carta. Il divieto entra in vigore da tre ore prima dell’inizio di ciascun incontro calcistico e dura fino a due ore dopo la fine della partita.