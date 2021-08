Il Venezia sui social: "Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio"

Il post su Twitter del club lagunare prima dell'esordio in campionato al Maradona

Quella contro il Napoli sarà una gara speciale per il Venezia. Il club lagunare, infatti, torna in Serie A dopo oltre 20 anni di assenza, debuttando in campionato allo Stadio Maradona contro gli azzurri.

La società arancioneroverde ha pubblicato sui propri profili social alcuni bei post dedicati alla città partenopea.

"Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio", si legge sul profilo Twitter del Venezia Calcio.

