Napoli-Venezia, dove vedere la partita: orario e canale tv

Il match è in programma domenica sera allo Stadio Maradona

Grande attesa per l'esordio in campionato del nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Gli azzurri scenderanno in campo al Maradona, finalmente con il pubblico sugli spalti dopo un anno e mezzo, domenica 22 agosto alle ore 20.45.

Il primo avversario della stagione 2021-2022 sarà il neo-promosso Venezia allenato da Paolo Zanetti.

Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming su Dazn. Al commento tecnico ci sarà un doppio ex, Stefan Schwoch, mentre la telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo.