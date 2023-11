Garcia: "Meritavamo di vincere. Non si può prendere un gol così"

"Meritavamo di vincere, abbiamo fatto quasi la gara giusta. Ci è mancato il secondo gol, ma quando giochi contro una squadra di contropiede non puoi prendere una ripartenza del genere su un corner a favore. Se c’è una cosa negativa stasera è proprio il pareggio. Come è andata? Di solito siamo in tre dietro, ma quando stiamo vincendo siamo in quattro. Il corner forse è stato calciato velocemente, quindi non ci siamo posizionati correttamente. Diventa una lezione per il futuro. Ho visto il Napoli che ci ha provato in tutti i modi per segnare il secondo gol. Problema di finalizzazione o ultimo passaggio, ma non ho nulla da rimproverare se non la ripartenza del pareggio". Così Rudi Garcia ha analizzato il pareggio interno contro l'Union Berlino ai microfoni di Sky Sport.

"È più facile quando raddoppi e metti almeno due gol tra te e l’avversario, ma stiamo lavorando sul non subire gol soprattutto in casa. Dobbiamo essere in grado di finire le partite senza concedere reti. È una questione di equilibrio e campo. Stasera ci è costato tanto. Il tabù Maradona? Si concluderà domenica. Ora vogliamo recuperare, domenica dobbiamo continuare a vincere in campionato per continuare a guardare in alto", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

Chiusura su Osimhen: "Vogliamo averlo pronto per l’Atalanta".