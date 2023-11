Delusione Napoli: gli azzurri fermati sul pari al Maradona dall'Union Berlino

Serata non positiva per il Napoli, che in Champions League fallisce il match point per chiudere definitivamente ogni discorso relativo alla qualificazione, impattando per 1-1 contro l'Union Berlino al Maradona. Con questo pari i tedeschi interrompono una lunghissima striscia negativa di 12 sconfitte consecutive tra campionato e coppa. E dire che la partita si era messa nel verso giusto per gli azzurri, in vantaggio nel primo tempo con Politano. Nella ripresa, però, gli uomini di Garcia perdono le misure e subiscono in contropiede il gol del pareggio siglato da Fofana.

Garcia opera due cambi rispetto alla vittoria di Salerno

Nelle fila del Napoli ci sono due variazioni rispetto all’undici titolare sceso in campo sabato scorso all’Arechi. In difesa, infatti, spazio a Natan e Mario Rui, con Ostigard e Olivera che si accomodano in panchina. In avanti confermatissimo il tridente formato da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Nell’Union Berlino c’è Bonucci nella formazione iniziale, non l’ex interista Gosens.

Sesto gol in stagione per Politano

Il predominio del Napoli è abbastanza netto sin dalle battute iniziali, con Natan che al 24’ sfiora il vantaggio colpendo di testa il palo su cross di Zielinski. La rete arriva alla mezz’ora, con Anguissa, ma l’arbitro annulla dopo una review al Var per fallo di Di Lorenzo su un difensore dell’Union. Il match si sblocca al 39’, quando al termine di una bella azione corale, Politano insacca con una carambola petto-viso su cross di Mario Rui. Per l'esterno è il sesto gol in stagione tra campionato e Champions. Allo scadere del recupero brivido per gli azzurri, con Juranovic che colpisce il palo per i tedeschi.

Nella ripresa un Napoli precipitoso: i tedeschi ne approfittano e interrompono la lunga striscia negativa

Il match cambia totalmente volto nella ripresa. Il Napoli si inceppa e i tedeschi al 53', su un clamoroso ribaltamento di fronte, pareggiano in contropiede con Fofana. La reazione dei partenopei è confusa e nervosa e produce poco, con gli ospiti che paradossalmente si rendono più pericolosi nelle poche ripartenze veloci che riescono a costruirsi. A 15 da termine Lobotka si fa male e Garcia spedisce in campo Simeone, schierando il 4-2-3-1. Dentro anche Olivera per Mario Rui. Nelle battute finali il tecnico francese inserisce anche Lindstrom e Cajuste per Politano e Zielinski, ma il risultato non si sblocca nuovamente. Finisce 1-1, tra la delusione dei tifosi presenti sugli spalti.

Youth League, prima vittoria per gli azzurrini di Tedesco

Prima vittoria per il Napoli nel girone di Youth League. Gli azzurrini di Tedesco sono riusciti ad avere la meglio sui pari età dell’Union Berlino al Piccolo di Cercola per 1-0. Decisiva la rete su calcio di rigore nella prima frazione siglata da Lorusso. Nel finale i partenopei sono rimasti in dieci per l’espulsione, causa doppia ammonizione, di Mutanda, subentrato nel corso della ripresa a Malasomma.