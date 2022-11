Napoli, ancora terapie e palestra per Kvaratskhelia: il georgiano verso il forfait con l'Udinese

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe tornare in campo nel campionato di Serie A solamente a gennaio 2023, dopo la sosta per i Mondiali. L'attaccante del Napoli, infatti, anche nella seduta del venerdì ha svolto terapie e lavoro in palestra.

A 24 ore dal match contro l'Udinese, appare sempre più difficile una sua convocazione per l'ultima sfida ufficiale del 2022 azzurro prima dello stop.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e personalizzato in campo, mentre Sirigu terapie e palestra.