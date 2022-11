Napoli-Udinese, Spalletti: "Kvaratskhelia non ci sarà, sente ancora male"

"Con l'Udinese non è una partita trappola, è una partita difficile e basta. Hanno battuto la Fiorentina, la Roma, l'Inter. E' una squadra di primo livello. Con l'Empoli abbiamo avuto la dimostrazione che nessuna gara è semplice". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia di Napoli-Udinese.

Contro i bianconeri sarà ancora assente Khvicha Kvaratskhelia, che anche nella seduta del venerdì ha svolto solo terapie e lavoro in palestra: "Sente ancora male, non sarà della partita. Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di velocità e pressione muscolare, sente dolore. Ci dispiace però queste due partite ci hanno dimostrato che possiamo fidarci anche degli altri".

Una battuta anche sul rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa, annunciato dalla società: "Ho chiesto a Frank se fosse contento del contratto e lui mi ha risposto che è contento soprattutto se vinciamo la partita di domani. Questo la dice lunga sulla nostra concentrazione".