Napoli e Udinese scenderanno in campo martedì 11 maggio alle ore 20,45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata del campionato di Serie A.

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport canale 251 ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.