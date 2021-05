Il Napoli prosegue nella sua marcia Champions: nuova goleada contro l'Udinese

Nuova goleada per il Napoli, che batte 5-1 l'Udinese al Maradona e prosegue nella sua marcia per conquistare un posto in Champions. Gli uomini di Gattuso vincono la prima delle tre finali in programma con un'altra splendida prestazione.

In gol Zielinski, Fabian Ruiz e Okaka nel primo tempo, terminato sul risultato di 2-1. Nella ripresa agli azzurri dilagano grazie alle reti di Lozano, Di Lorenzo e di Insigne, che fissa il risultato allo scadere. Grande protagonista del match, pur non entrando nel tabellino dei marcatori, Victor Osimhen, autore di una prova esaltante.

LE SCELTE - Gennaro Gattuso rilancia Lozano e Bakayoko. Il tecnico azzurro opera un moderato turnover, inserendo il messicano ed il francese per Politano e Demme. A sinistra in difesa Hysaj vince ancora il ballottaggio con Mario Rui.

Questi gli undici azzurri scesi in campo dal primo minuto: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

L'ESULTANZA DI DE LAURENTIIS - "Napoli: 100 gol! Napoli: grande squadra!!". Così Aurelio De Laurentiis, nell'ormai consueto tweet di fine partita, ha accolto la vittoria degli azzurri sull'Udinese.

Il tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84' Hysaj), Fabian Ruiz, Bakayoko (84' Demme), Lozano (76' Politano), Zielinski (76' Elmas), Insigne, Osimhen (70' Mertens). A disp. Ospina, Contini, Labriola, Costanzo, Zedadka, D'Agostino, Petagna. All. Gattuso

Udinese: Musso, Becao (55' Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76' Samir), Molina, Walace (55' Forestieri), De Paul, Makengo, Stryger Larsen, Pereyra, Okaka (76' Micin). All. Gotti

Arbitro: Calvarese di Teramo

Marcatori: 28' Zielinski, 31' Ruiz, 41' Okaka, 56' Lozano, 66' Di Lorenzo, 90'+1' Insigne

Note: ammonito Bonifazi.