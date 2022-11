Spalletti: "La partita con l'Udinese ci servirà per crescere e farci capire delle cose"

"Sono tutte sofferte le vittorie in campionato. Contro l'Udinese i 15 minuti finali sottolineano quanto non sia stato banale il percorso dei ragazzi fino qui. Per questo voglio ringraziare tutti, dai calciatori allo staff, ci siamo impegnati per ottenere questi risultati. É la prima cosa che volevo dire. Con uno stadio che partecipa così attivamente diventa ancora più facile esaltarsi e provare un numero in più. Abbiamo fatto bene per tre quarti di gara, poi abbiamo pensato che la partita fosse finita e invece in Serie A non finisce mai niente. L'Udinese ha inserito forze fresce e ha trovato il modo di metterci in difficoltà, sfruttando il nostro abbassamento del ritmo. Questa ci servirà per crescere e farci capire delle cose". Così Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post gara di Napoli-Udinese.

"Per mentalità e disponibilità questa è una squadra eccezionale. Sono giovani, ma è facile stimolarli perché chi entra è sempre sul pezzo e pronto a fare una grande partita. La partecipazione anche dalla panchina è incredibile e il mio lavoro è più facile se tutti accettano di fare la propria parte in base alle mie scelte. Lotta scudetto? Abbiamo sei squadre che possono crearci problemi là davanti e sono tutte vicinissime. Basta poco per cambiare tutto e l'abbiamo visto", ha concluso il tecnico azzurro.