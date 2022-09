Napoli, recupero lampo per Politano: l'esterno d'attacco torna in gruppo

Recupero lampo per Matteo Politano. Dopo l'infortunio nel corso del match contro il Milan, che lo ha costretto a rinunciare agli impegni con la Nazionale, l'esterno d'attacco è tornato ad allenarsi in gruppo.

Una buona notizia in vista del match contro il Torino per Luciano Spalletti è arrivata anche da Hirving Lozano, che aveva saltato l'ultimo match con il Messico. Assente, invece, Gianluca Gaetano all'allenamento del venerdì per una sindrome para influenzale.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo.