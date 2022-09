Spalletti: "Torino brutto cliente. Attorno a noi c'è un amore dei tifosi che va riversato in campo"

"Il Torino è un brutto cliente. Conosciamo il valore della squadra e del modo di lavorare intenso del proprio allenatore. Juric porta sempre a casa risultati nelle sue stagioni perchè ha idee sempre precise. E' una squadra che sa attaccare e difendere facendo battaglia a tutto campo. E questo la dice lunga sulla difficoltà della partita. Ma noi vogliamo vincere partite difficili e misurarci contro squadre forti. Noi abbiamo a fuoco bene quello che è il nostro obiettivo, oggi ho visto tutti concentrati e protesi verso la partita di domani. Ogni gara serve a dimostrare se noi siamo un Napoli forte. Il percorso è lungo e ogni gara richiede impegno massimo e costante per poter avere un comportamento giusto nel lungo periodo". Così Luciano Spalletti ha presentato Napoli-Torino nel corso della conferenza stampa di vigilia a Castel Volturno.

Raspadori o Simeone

"Io penso che faranno al caso nostro tutti e due, poi si vedrà chi giocherà un'ora e chi mezzora, ma questo è relativo rispetto all'importanza di essere decisivi e funzionali in campo. Il discorso dei titolari e di quelli che iniziano in panchina va affrontato in maniera corretta e produttiva. Dipende sempre dal tipo di partita che affronti o si sviluppa. Raspadori non ha la fisicità di Osimhen e Simeone, non è un attaccante da palla addosso, ma è un calciatore forte che sa fare tutto e lo abbiamo comprato proprio perchè conosciamo le sue qualità. E' reattivo muscolarmente, sente la porta, ha tecnica e personalità oltre una gran voglia di migliorare. Raspa è ambizioso come noi e non si fermerà certo alle prime soddisfazioni, ma vorrà diventare un campione".

Turn over

"Tra qui e martedì ci saranno necessariamente delle rotazioni perchè abbiamo due partite in 4 giorni. Però domani credo che non ci saranno grosse differenze rispetto alla formazione iniziale che ha giocato più spesso perchè ho tutti gli uomini in buona condizione".

L'inizio di stagione positivo

"Noi abbiamo iniziato bene, adesso bisogna continuare ma soprattutto come atteggiamento mentale non solo come risultati. Dobbiamo capire cosa significa avere addosso questa maglia. Attorno a noi c'è un amore dei tifosi che va riversato in campo".