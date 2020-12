Napoli-Torino, i convocati di Gattuso: ci sono anche Lozano e Koulibaly

Ci sono anche i nomi di Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly nell'elenco dei convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Torino. Se il difensore, che ha partecipato regolarmente al ritiro con i compagni, non sarà sicuramente del match a causa dell'infortunio rimediato contro la Lazio, per l'attaccante messicano, invece, qualche speranza di vederlo in campo nel corso della partita contro i granata potrebbe esserci.

L'ex Psv, infatti, nel corso della seduta pomeridiana di ieri allo Stadio Maradona, ha svolto parte del lavoro in gruppo. Intera seduta in gruppo, invece, per Fernando Llorente, che dunque sarà regolarmente abile e arruolabile per la sfida di questa sera.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Insigne, Llorente.