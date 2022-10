Il Napoli 'mata' il Toro e mantiene il primato: show azzurro al Maradona

Il Napoli batte 3-1 il Torino al Maradona alla ripresa del campionato e mantiene il primato in classifica. Primo tempo stellare degli azzurri, che dopo appena 11 minuti sono già avanti di due gol grazie ad una doppietta di Anguissa. A completare una prima frazione da incorniciare ci pensa il solito Kvaratskhelia con l'ennesimo gol d'autore. Di Sanabria in chiusura di primo tempo la rete della bandiera granata. Nella ripresa gli ospiti ci provano ad accorciare ulteriormente le distanze, ma trovano Meret sulla loro strada.

Le scelte di Spalletti

Il tecnico del Napoli riparte dagli 11 titolari che hanno espugnato San Siro prima della sosta. Recuperato Politano, che completa il tridente d'attacco con Raspadori, preferito a Simeone, e l'intoccabile Kvaratskhelia.

Kim premiato prima del match

Prima dell'inizio dell'incontro il difensore azzurro Kim è stato premiato come migliore giocatore del mese di settembre della Lega Serie A.

Azzurri in campo con la "Halloween game"

Il Napoli è sceso in campo indossando la "Halloween game", svelata nelle scorse ore. Si tratta della prima maglia 'special edition' della stagione.

Colpo d'occhio sugli spalti

Ennesimo colpo d'occhio stagionale al Maradona. Tantissimi i tifosi presenti sugli spalti, con i settori superiori dei distinti e delle curve praticamente pieni.

Il match

Gli azzurri partono subito a mille e al 6' sono già in vantaggio. Cross dalla sinistra di Mario Rui e stacco imperioso di testa di Frank Anguissa, che batte Milinkovic Savic. All'11 è ancora il camerunense a siglare il raddoppio dopo una splendida cavalcata sulla destra iniziata nella propria metà campo. Al 17' primo squillo del Torino con Vlasic, ma Meret fa buona guardia. Al 36' capolavoro di Kvaratskhelia che servito alla perfezione da Zielinski va in fuga sulla fascia sinistra, penetra in area e con un colpo da biliardo deposita il pallone nell'angolo basso destro. Al 43' il Toro accorcia le distanze con Sanabria, che supera Meret al termine di una rocambolesco batti e ribatti nell'area azzurra. È ancora Sanabria in chiusura di tempo a sfiorare il gol di testa.

Nella ripresa al 55' è Politano a provare a riallungare il vantaggio nel punteggio, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al minuto 61 primi cambi per Spalletti: fuori Raspadori e Zielinski, dentro Simeone e Ndombele. Al 67' esce anche Politano per far spazio a Lozano. Al 73' Juric si fa espellere dall'arbitro Massimi per proteste. All'80 ultimi cambi tra le fila azzurre: dentro Elmas e Olivera per Kvaratskhelia e Mario Rui. All'83' un grande intervento di Meret su tiro di Radonjic nega al Toro il secondo gol. All'86' capitan Di Lorenzo non trova la rete del 4-1 calciando a lato dopo una discesa sul centrodestra. All'89' ci prova Lozano con un pallonetto, ma Milinlovic Savic non si fa sorprendere. Finisce 3-1.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (81' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62' Ndombele); Politano (68' Lozano), Raspadori (62' Simeone), Kvaratskhelia (81' Elmas). All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85' Schuurs); Singo (85' Karamho), Linetty (74' Adopo), Lukic, Lazaro (74' Ola Aina); Vlasic, Miranchuk (68' Radonijc); Sanabria. All. Juric.

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 6' e 12' Anguissa, 37' Kvaratskhelia, 43' Sanabria

Note: ammoniti Singo, Lukic.