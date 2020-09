Napoli-Teramo, come vedere la partita

Secondo appuntamento della stagione 2020-2021 per il Napoli, dopo il triangolare disputato contro l'Aquila e Castel di Sangro. Gli uomini di Gattuso scenderanno in campo venerdì 4 settembre alle ore 17,00 al Teofilo Patini contro il Teramo, squadra che milita in Serie C.

Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport in pay per view, al costo di 5,99 euro.

La partita sarà trasmessa anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia.