Napoli-Teramo, la diretta: gli azzurri vincono 4-0 | LIVE

Seconda amichevole stagionale per il Napoli edizione 2020-2021. Gli uomini di Gattuso affrontano al Teofilo Patini il Teramo, squadra che milita in Serie C, a conclusione del ritiro di Castel di Sangro.

Questa la formazione ufficiale che scenderà in campo dal primo minuto: (4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Demme, Gaetano; Politano, Younes, Lozano; Osimhen.

LA DIRETTA

Fischio finale: il Napoli batte Teramo 4-0

88' Fuori anche Ghoulam e Koulibaly, sostituiti da Bifulco e Labriola

84' Ancora sostituzioni: Mezzoni per Malcuit, Zerbin per Lozano

80' Esce Demme ed entra Palmiero

74' Escono Politano e Osimhen, entrano Tutino e Llorente

66' Escono Ospina, Gaetano e Younes, entrano Contini, Prezioso e Ciciretti

65' Tris di Osimhen: alla fine il 4-0 arriva, ancora grazie al nigeriano

61' Osimhen scatenato: l'attaccante sfiora il 4-0 colpendo il palo esterno

60' Ancora Osimhen, 3-0: l'attaccante nigeriano sigla il 3-0 e la sua doppietta personale. Il centravanti azzurro recupera palla e scambia con Younes e batte il portiere del Teramo

46' Manolas rimpiazza Luperto al centro della difesa

Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo, con il Napoli avanti 2-0 grazie alle reti Victor Osimhen e Hirving Lozano

37' Gaetano sfiora il 3-0: il centrocampista azzurro fermato dal palo

13' Raddoppio del Napoli: gran gol di Lozano, che, su assist di Politano, con un destro imparabile batte Valentini, l'estremo difensore del Teramo

10' Ospina salva il risultato: distrazione del Koulibaly, che concede al Teramo un'occasione da gol, sventata dal portiere sudamericano su tiro di Cianci

3' Napoli subito in gol: sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Ghoulam, Lozano spizza per Osimhen, che sottomisura sigla la rete del vantaggio azzurro

Calcio d'inizio, si parte