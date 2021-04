Contatti notturni per il Napoli in Superlega, arriva la smentita di De Laurentiis: "Dormivo"

Contattato di notte da Jp Morgan per un ingresso in extremis nella Superlega? Aurelio De Laurentiis ha smentito categoricamente le voci che circolavano in mattinata. "Jp...chi? La scorsa notte dormivo", ha chiosato su Twitter il patron azzurro.

Era stato il Corriere dello Sport a diffondere stamane la notizia che un emissario di Jp Morgan, la nota banca d'affari internazionale che cura l'operazione Superlega, avrebbe contattato nella notte Aurelio De Laurentiis per invitarlo ad entrare nel nuovo progetto.

Anche Florentino Perez, presidente della SuperLeague, non aveva escluso nelle ultime ore la partecipazione anche di club come Napoli e Roma, sebbene non tutti gli anni.