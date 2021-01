Napoli-Spezia, le ultime da Castel Volturno: novità su Petagna

L'attaccante azzurro non è al meglio

Seduta mattutina per il Napoli al training center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match di Coppa Italia contro lo Spezia in programma giovedì sera al Maradona.

Andrea Petagna ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. L'attaccante non è al meglio, ma dovrebbe comunque stringere i denti per l'incontro con i liguri.

Assente Fabian Ruiz, ancora alle prese con la positività al Covid-19.