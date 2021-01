Napoli sprecone perde con lo Spezia in casa e si allontana dalla vetta (GALLERY)

Il Napoli spreca e viene punito dallo Spezia. Gli azzurri escono sconfitti per 2 a 1 dallo stadio Diego Armando Maradona. Dopo essere passati in vantaggio e con un uomo in più, gli uomini di Gattuso si sono fatti recuperare e sorpassare dagli uomini di Italiano. Il primo tempo è stato un vero e proprio tiro al bersaglio alla porta di Provedel. Saranno 23 i tiri verso la porta spezzina a fine partita. Il secondo tempo inizia con un cambio che sembrava essere stato decisivo. L'infortunato Politano è stato sostituito da Petagna che a pochi minuti dal suo ingresso in campo è riuscito a segnare il gol del vantaggio.

Con il gol del vantaggio gli azzurri sembravano aver stappato la gara ma a complicare le cose è stato un fallo in aria di Fabian Ruiz che ha portato al calcio di rigore segnato da Nzola. Il Napoli si è di nuovo riversato all'attacco ed è riuscito anche a “ottenere” l'espulsione di Ismajli. Anziché accusare il colpo, gli spezzini si sono compattati e sono riusciti a fare anche il secondo gol con Pobega. Inutile l'assalto finale degli azzurri. Terza sconfitta in casa in questo campionato contro una squadra nella sua storia non era mai riuscita a vincere una gara in rimonta in serie A.