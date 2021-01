Napoli-Spezia, i convocati azzurri: c'è Petagna, torna il 'baby' Cioffi

Buone notizie per Gennaro Gattuso per la sfida contro lo Spezia. Il tecnico recupera Andrea Petagna, che mercoledì si era allenato in parte in maniera personalizzata. Torna tra i convocati anche il baby Cioffi.

Previsti alcuni cambi in formazione rispetto alla sconfitta contro il Verona in campionato.

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.