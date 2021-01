Napoli-Spezia, Lozano prima punta: le scelte di Gattuso

Azzurri in campo al Maradona per i quarti di finale di Coppa Italia

E' Hirving Lozano a guidare l'attacco del Napoli nel match dei quarti di finale di Coppa Italia al Maradona contro lo Spezia. Con Petagna, Mertens e Osimhen non al meglio, Gattuso punta sul messicano nel ruolo di attaccante centrale per scardinare la retroguardia ligure.

In porta torna Ospina in luogo di Meret. A centrocampo chance da titolare per Elmas.

La formazione ufficiale degli azzurri: Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Elmas, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.

I convocati

Questo l'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.