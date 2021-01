Napoli-Spezia 4-2: gli azzurri volano in semifinale in una gara dai due volti

Il Napoli accede alle semifinali di Coppa Italia, dove incontrerà l’Atalanta (andata il 3 febbraio al Maradona, ritorno sette giorni dopo a Bergamo). Gli azzurri battono lo Spezia per 4-2, in una gara dai due volti. In gol Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas nel primo tempo. Nella ripresa il tentativo di rimonta dei liguri con le reti di Gyasi e del napoletano Acampora.

LE SCELTE - Con Petagna, Mertens e Osimhen non al meglio, è Lozano a guidare l'attacco azzurro nelle vesti di punta centrale. In porta torna Ospina in luogo di Meret. A centrocampo chance da titolare per Elmas.

NAPOLI GIANO BIFRONTE - Una gara dai due volti quella degli uomini di Gattuso. Dopo un primo tempo esaltante, con quattro reti in 35 minuti, Insigne e compagni si spengono nella ripresa. Il più equilibrato 4-3-3 visto nella prima frazione di gioco, con gli ingressi di Mertens e Osimhen lascia spazio nuovamente al 4-2-3-1, che contribuisce a sbilanciare la squadra e mandare in sofferenza difesa e centrocampo, favorendo il ritorno dello Spezia che accorcia le distanze con due gol in soli tre minuti.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (69' Osimhen), Demme, Zielinski (69' Lobotka), Politano (88' Di Lorenzo) Lozano (46' Mertens, 88' Bakayoko), Insigne. A disp. Meret, Contini, Rrahmani, Ghoulam, Maksimovic, Petagna. All. Gattuso



Spezia: Krapikas, Vignali (74' Juan Ramos), Ismajli, Terzi, Dell'Orco (46' Bastoni), Estevez (46' Leo Sena), Ricci, Acampora, Gyasi (74' Farias), Verde, Galabinov (46' Agudelo). All. Italiano



Arbitro: Fourneau di Roma

Marcatori: 5' Koulibaly, 20' Lozano, 30' Politano, 40' Elmas, 71' Gyasi, 73' Acampora

Note: ammoniti Lozano, Di Lorenzo.