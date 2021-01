Gattuso: "Dicono che devo dimettermi, ma perchè? Sto buttando il sangue"

"Mi tengo i primi 45 minuti, poi dovevamo far trovare la condizione a Mertens e Osimhen. Quando giochi in 9 e non riesci a dare continuità, è difficile. Stanno giocando al 30-40%, ma dovevamo fargli trovare minutaggio sul 4-0. Abbiamo creato di più nella partita persa in campionato che stasera. Oggi però abbiamo capitalizzato le occasioni. Dobbiamo lavorare e migliorare. Ringrazio i ragazzi per quello che mi hanno dato". Così Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria nel match di Coppa Italia contro lo Spezia.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche delle voci degli ultimi giorni: "A volte mi chiedono se mi dimetto. Perchè dovrei farlo? Io sto buttando il sangue dalla mattina alla sera. I risultati li giudica poi la società. Non capisco perchè ogni volta sento dire che Gattuso deve dimettersi. Sono 4 anni che alleno in Serie A ed è la quarta semifinale di Coppa Italia che faccio, ma nessuno lo dice. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro, ma nessuno dice che abbiamo perso Osimhen e Mertens per tanto tempo. Vorrei vedere altre squadre al posto nostro. Il presidente ieri mi ha tranquillizzato? Io non ho bisogno di essere tranquillizzato. Io faccio il mio lavoro, poi la proprietà lo giudicherà. Non ho bisogno di rassicurazioni, io sono un uomo cazzuto, che non si deprime. Non vado dietro alle chiacchiere. Se mi girano i due minuti, vado anche ad allenare in Kuwait. Se qualcuno non è contento, pazienza. Io lavorerò fin quando me lo consentiranno. Non ce l'ho con nessuno. Però mi sembra eccessivo tutto quello che sta succedendo qua".