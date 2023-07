Napoli-Spal, dove vedere la partita: diretta tv in chiaro

Dopo l'esordio contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non, lunedì 24 luglio il Napoli scenderà nuovamente in campo a Dimaro per il secondo test precampionato.

Gli uomini di Rudi Garcia affronteranno questa volta la Spal. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18.00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Tv8 e su Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.