Napoli-Spal, cambia l'orario di inizio del match

Cambia l'orario di inizio di Napoli-Spal, seconda amichevole stagionale degli azzurri ed ultima del ritiro a Dimaro. La gara, inizialmente prevista per le ore 18.00, prenderà il via alle 18.30, con calcio d'inizio posticipato di mezz'ora.

Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Tv8 e su Sky Sport Calcio ed in streaming su SkyGo e NowTv.