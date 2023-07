Napoli bloccato sul pari dalla Spal in amichevole: non basta il gol di Anguissa

Non va oltre il pari il Napoli nella seconda amichevole precampionato disputata a Dimaro contro la Spal di Mimmo Di Carlo, che avrà il compito di riportare i ferraresi in Serie B dopo la recente retrocessione in terza serie. Sotto un forte acquazzone gli uomini di Garcia vengono bloccati dagli spallini sull'1-1, risentendo un po' a livello di gambe dei carichi di lavoro. Le reti tutte nella ripresa, con il vantaggio della Spal con una punizione da centrocampo di Puletto, che soprende Meret, e con il pareggio di Anguissa al 73'.

Le scelte di Garcia: Osimhen e Kvara partono dalla panchina

Non ricorre subito ai ‘titolarissimi’ Rudi Garcia. Il tecnico francese mischia le carte e schiera pochi dei nazionali rientrati nei giorni scorsi dall’inizio. In porta c’è Gollini, il tridente d’attacco è formato da Politano, Simeone e Zedadka, con Osimhen e Kvaratskhelia che partono dalla panchina.

Un acquazzone si abbatte sul campo di Carciato

La partita è stata caratterizzata da condizioni metereologi che precarie per gran parte del match. Tanta la pioggia caduta durante i 90 minuti, che ha contribuito a rendere il terreno di gioco leggermente più pesante con lo scorrere dell’incontro.

Il risultato non si sblocca nel primo tempo

Finisce a reti inviolate la prima frazione, con il Napoli a fare la partita e la Spal attenta a chiudere gli spazi, con Gollini praticamente inoperoso. Gli azzurri risentono dei carichi del lavoro fatto nei giorni scorsi e non riescono a trovare lo spunto decisivo. Non mancano alcune buone occasioni, come un tiro da lontano di Folorunsho, che sfiora il palo, e le chance capitate a Simeone e Politano.

Problemi per Mario Rui: il portoghese costretto al cambio

Al 35’ Garcia è costretto al primo cambio: Mario Rui ha alzato bandiera bianca a causa di un risentimento alla coscia destra, sostituito da Mati Olivera. Le condizioni del portoghese - rende noto il club azzurro - saranno rivalutate nei prossimi giorni.

La partita si ‘stappa’ nella ripresa

Nel secondo tempo Garcia inserisce tutte le stelle azzurre ed il match cambia volto. Gli azzurri si rendono subito pericolosi con il tridente formato da Kvara, Osimhen e Raspadori. Al 53’ lampo del nigeriano che affonda in area e serve Kvaratskhelia, che però sfiora la traversa. Un minuto dopo è il georgiano a vestire i panni dell’assist-man per Raspadori, che da ottima posizione calcia a lato.

Al 62’ la Spal a sorpresa passa in vantaggio: il giovane Puletto, con una punizione da centrocampo, sorprende Meret e sigla il gol del vantaggio ferrarese. Al 73’ bella giocata di Zielinski sulla sinistra, palla a centro area, velo di Osimhen e Anguissa raccoglie il pallone e lo deposita in rete per il pareggio.

Gli azzurri provano a trovare il gol vittoria con Raspadori e Osimhen, ma la Spal riesce a togliersi la soddisfazione di bloccare sul pari i campioni d’Italia.

L'agente di Kvaratskhelia con De Laurentiis per assistere al match

Ad assistere dal vivo al match tra Napoli e Spal c'era anche Mamuka Jugeli. L'agente di Khvicha Kvaratskhelia era al fianco di Aurelio De Laurentiis. Possibile che i due abbiano discusso del prolungamento di contratto dell'attaccante georgiano.

Il tabellino

Napoli primo tempo (4-3-3): Gollini, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (35’ Olivera); Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.

Napoli secondo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Obaretin, Olivera; Anguissa, Lobotka (88’ Saco), Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Spal: Alfonso, Dickmann, Tripaldelli, Murgia, Arena, Peda, Celia, D'Orazio, Parravicini, Orfei, Antenucci. All. Di Carlo.

Arbitro: Tremolada di Monza

Marcatori: 62’ Puletto (S), 73’ Anguissa (N).