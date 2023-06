Napoli, è qui la festa: gli azzurri chiudono la cavalcata con un successo sulla Samp

Il Napoli chiude nel migliore dei modi una lunga e trionfale cavalcata iniziata il 15 agosto 2022 con il successo in casa del Verona, battendo per 2-0 la Sampdoria in un Maradona festante. Una giornata ricca di emozioni, con gli addii di Luciano Spalletti, di Fabio Quagliarella alla Serie A e l'attesissima consegna della coppa scudetto con tanto di festa finale.

Coreografia da brividi delle due curve

Due splendide coreografie nelle curve hanno accolto le squadre all'ingresso in campo.

La curva A punta su foto ricordo di momenti significativi della storia recente azzurra. "Non c'è vittoria senza memoria. Scatti di storia, pieni di gloria", il testo della striscione.

La curva B rievoca Maradona, il palmares azzurro e l'appartenenza alla terra partenopea: "La nostra terra, le nostre tradizioni, il nostro tricolore".

Il match

Spalletti, che deve rinunciare all'infortunato Olivera e allo squalificato Kim in difesa, ritrova Mario Rui dal primo minuto. Al centro a far coppia con Rrahmani c'è Ostigard. In avanti Elmas completa il trio d'attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Il primo squillo azzurro arriva già al minuto 3, con Zielinski che calcia alto. Al minuto 22 ci prova Osimhen di testa, ma la palla finisce alta. Al 24' Quagliarella sfiora il gol dell'ex, colpendo di poco a lato sottomisura.

Nella ripresa Osimhen ci prova ripetutamente e la sblocca al 64' su calcio di rigore. Due minuti dopo Anguissa sfiora il raddoppio da posizione ravvicinata, ma Turk gli dice di no. Al 67' primi cambi: dentro Gaetano e Raspadori per Zielinski ed Elmas. Il centrocampista napoletano ha subito una doppia occasione, ma l'estremo difensore doriano gli dice di no. Nel finale altri cambi tra le fila azzurre. All'82' si fa male Gaetano, con il Napoli che resta in 10 avendo già esaurito le sostituzioni. All'84' splendido gol del 'Cholito' Simeone che trova il sette con un imparabile tiro da fuori area.

All'86' momento da brividi: Quagliarella lascia il campo. L'attaccante napoletano saluta tutti i calciatori in campo e le panchine, con il Maradona in piedi che acclama il suo nome. Finisce 2-0 nel tripudio del Maradona.