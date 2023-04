Rete mobile rallentata, all'esterno dello stadio Maradona torna il calcio di altri tempi | VIDEO

Tutti con lo smartphone tra le mani nel tentativo di condividere sui social video e foto della festa azzurra. E così a Fuorigrotta, con quasi 60mila persone riunite nello stesso posto, la rete mobile si intasa e risulta rallentata. Diventa, quindi, difficile seguire in tempo reale Inter-Lazio, gara decisiva per quello che sarebbe potuta essere la conquista aritmetica dello scudetto da parte del Napoli.

Ecco allora che all'esterno del Maradona si sono riviste scene di un calcio di altri tempi, con i residenti dei palazzi nei dintorni dello stadio che dai balconi e dalle finestre aggiornavano i tifosi in strada sull'esito del match di San Siro, dando il via alla festa per i gol dell'Inter.