Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli, la Lega ufficializza date ed orari

La Lega Serie A ufficializza lo spostamento dei prossimi due match di campionato del Napoli. Napoli-Salernitana, come ormai noto già dal tardo pomeriggio di giovedì, si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15.00 allo stadio Maradona, slittando così di 24 ore.

Cambia anche la data e l'orario di Udinese-Napoli, che slitta di ben 48 ore, da martedì 2 a giovedì 4 maggio, sempre alle ore 20.45. Spostata, poi, anche Udinese-Sampdoria, che si giocherà lunedì 8 maggio alle 18.30.

Napoli-Salernitana, designata la sestina arbitrale

Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Napoli-Salernitana. Gli assistenti saranno Meli-Alassio. Quarto uomo Volpi. Al Var ci sarà Di Martino, coadiuvato da Fourneau.

Marcenaro ha diretto una sola volta gli azzurri in Serie A, lo scorso 31 agosto in occasione del pareggio interno al Maradona contro il Lecce per 1-1.