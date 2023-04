Napoli-Salernitana si gioca sabato: per posticiparla la Lega avrebbe dovuto spostare anche Udinese-Napoli

Napoli-Salernitana si giocherà regolarmente come previsto sabato 29 aprile alle ore 15.00 allo stadio Maradona. La Lega non potrà accontentare la richiesta presentata dal consigliere comunale e presidente della Commissione trasporti, infrastrutture e protezione civile, Nino Simeone, che ha chiesto tramite il Prefetto di spostare la partita a domenica in contemporanea o subito dopo Inter-Lazio per motivi di ordine pubblico relativamente all'organizzazione della festa scudetto.

Il Napoli, infatti, ha in programma il match del turno infrasettimanale del 2 e 3 maggio martedì sera a Udine ed in caso di spostamento del match contro la Salernitana di un giorno, dovrebbe poi slittare anche quella contro i bianconeri. Una cosa praticamente impossibile da realizzare per la Lega, che sarebbe poi costretta a stravolgere il calendario di ben due giornate di campionato, da riprogrammare poi anche dal punto di vista del palinsesto tv.