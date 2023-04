Napoli-Salernitana, finita la riunione in Prefettura: due ipotesi sul tavolo

È da pochi minuti terminato il vertice alla Prefettura di Napoli per discutere dell'ordine pubblico in vista della possibile vittoria dello scudetto degli azzurri già nel prossimo turno. Il prefetto si confronterà con il ministro Piantedosi e gli organi della Lega Calcio per sottoporre due ipotesi: o la contemporaneità della partita Napoli-Salernitana con Inter-Lazio domenica alle 12,30 o il posticipo alle ore 15.

Il tutto per evitare che si possano creare disagi a distanza di un giorno per le vie della città. Se la Lazio dovesse pareggiare a Milano e il Napoli dovesse vincere il derby ci sarebbe la matematica conquista del titolo. E festeggiare già all'interno del Maradona sarebbe meno problematico. Sicuramente ci sarà massima attenzione per le vie della città ma l'ordine pubblico sarebbe più gestibile.