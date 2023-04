Napoli-Salernitana, decisa la data e l'orario in cui si giocherà: manca solo l'ufficialità

Napoli-Salernitana slitta di 24 ore. La gara tra azzurri e granata, inizialmente prevista sabato 29 aprile alle ore 15.00, si giocherà domenica 30 aprile allo stesso orario, quindi dopo Inter-Lazio, in programma alle 12.30 al Meazza di Milano. Manca solo l'ufficialità della Lega Serie A, ma la decisione sarebbe ormai stata presa dopo il via libera del Casms alla richiesta di spostamento dell'incontro.

Gli uomini di Spalletti, dunque, scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match di San Siro, che potrebbe essere decisivo per l'assegnazione dello scudetto dal punto di vista aritmetico, in caso di mancato successo dei capitolini e di vittoria degli azzurri nel derby campano.

Udinese-Napoli, invece, potrebbe essere spostata a giovedì, ma si attendono notizie ufficiali anche per la partita della Dacia Arena.

Napoli-Salernitana, designata la sestina arbitrale

Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Napoli-Salernitana. Gli assistenti saranno Meli-Alassio. Quarto uomo Volpi. Al Var ci sarà Di Martino, coadiuvato da Fourneau.

Marcenaro ha diretto una sola volta gli azzurri in Serie A, lo scorso 31 agosto in occasione del pareggio interno al Maradona contro il Lecce per 1-1.