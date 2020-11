Napoli-Roma, un turno di stop per Bakayoko. Dzeko negativo al tampone

Tiemoue Bakayoko salterà, come previsto, Napoli-Roma. Il centrocampista francese, espulso per doppia ammonizione contro il Milan, salterà il big match in programma domenica prossima al San Paolo. Il giudice sportivo ha infatti fermato per un turno l'ex Chelsea.

Buone notizie, invece, per Fonseca: Edin Dzeko è risultato negativo al tampone e ha dunque sconfitto il Covid-19. L'attaccante bosniaco sarà, dunque, nuovamente a disposizione per la sfida contro gli azzurri.