Napoli, primo allenamento per Gollini e buone nuove da Kvara. Rrahmani: “Ogni gara una finale”

Primo giorno di allenamento in azzurro per Pierluigi Gollini. Il neo portiere del Napoli si è aggregato nella giornata di giovedì a Castel Volturno ai suoi nuovi compagni, dopo l'ufficializzazione del suo passaggio alla corte di Luciano Spalletti nelle 24 ore precedenti.

Buone notizie da Khvicha Kvaratskhelia in vista del big match contro la Roma, in programma domenica sera al Maradona: l'attaccante georgiano ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo e sarà dunque nuovamente a disposizione per la sfida contro i giallorossi di Mourinho.

Intanto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Amir Rrahmani: "E' bello stare in testa, ma siamo ancora a metà dell'opera. Il cammino è lungo e dovremo pensare ad ogni gara come una finale. Sappiamo di non aver fatto ancora niente. Dobbiamo affrontare il girone che resta nella maniera giusta, a cominciare da domenica contro la Roma. E' un avversario forte e che ha uomini di qualità. Noi dovremo giocare con la nostra mentalità cercando il possesso palla ma anche evitando di subire il loro contropiede. Sarà una bella sfida in cui sarà fondamentale non prendere gol, perchè poi davanti abbiamo la capacità sempre di segnare. Spalletti ci ha dato una filosofia tattica precisa. Giochiamo sempre per vincere".

"Scudetto? Noi sinceramente nello spogliatoio non ne parliamo mai, pensiamo piuttosto a preparare le partite che arrivano di volta in volta. Sappiamo che mancano ancora dei mesi ed il cammino è lungo. Il nostro futuro dipende da noi...", ha concluso il difensore azzurro.