Napoli-Roma, minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match

Prima del calcio d'inizio di Napoli-Roma allo stadio Maradona sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc dal 2014 al 2017, scomparso in queste ore all'età di 79 anni.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto che prima di tutte le partite dei campionati nazionali previste per il weekend (compresi i posticipi di lunedì) venga osservato un minuto di raccoglimento per ricordare l'ex numero uno del calcio italiano.

Il Napoli aveva voluto ricordare la figura di Carlo Tavecchio con un messaggio di cordoglio pubblicato sui profili social ufficiali.