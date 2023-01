Gli occhi del mondo su Napoli-Roma: il big match del Maradona trasmesso in tutti i continenti

Riflettori accesi sullo stadio Maradona domenica 29 gennaio. Napoli-Roma, infatti, sarà seguita in tutto il mondo, con una copertura televisiva in tutti e 5 i continenti.

Negli USA la gara sarà trasmessa da CBS, in diretta, su Paramount+ (OTT). In Medio Oriente e Nord Africa, invece, sarà trasmessa, in diretta, da Starzplay (OTT) e da Abu Dhabi Media su Abu Dhabi Sport Premium 1 (canale lineare). In Russia sarà visibile su Match TV, in diretta, su Match TV (canale lineare)

Previsto il collegamento delle maggiori nazioni europee come Inghilterra, Spagna, Germania, Russia, Polonia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Olanda, Slovenia, Georgia e delle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.

Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Canada, gli stati africani di Angola, Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe. In Asia, invece, collegamenti in Brunei, Cambogia, Indonesia, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam.

In Italia Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, con telecronaca di Pierluigi Pardo ed il commento tecnico di Massimo Ambrosini.