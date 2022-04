Spalletti: "Di questi dieci mesi mi resta qualche rimpianto"

Pressione sì, ansia no. Luciano Spalletti cerca di scrollare dalle spalle dei sui ragazzi un i timori per i risultati di Milan e Inter, vincenti rispettivamente contro Genoa e Spezia, che adesso precedono il Napoli in classifica. "Non possiamo pensare alle partite degli altri - afferma in conferenza. Anche noi avremmo potuto vincere con la Fiorentina, ma anche quella partita è andata. Dobbiamo fare di tutto per battere la Roma e tutte le altre squadre da qui alla fine".

Tra azzurri e giallorossi il pronostico resta apertissimo, soprattutto vista la battuta d'arresto degli uomini di Spalletti e l'ottimo momento della squadra di Mourinho: "Vincerà chi avrà maggiore coscienza di ciò che rischia di perdere. Josè è una leggenda, vincere vuol dire battere una leggenda. Di lui apprezzo la capacità di far arrivare i messaggiai giocatori".

Sulla formazione il tecnico di Certaldo non si sbilancia, ma lascia porte aperte. "Osimehen e Mertens insieme? E' una possibilità. Così come Fabian dall'inizio, l'ho visto molto meglio fisicamente. Zielinski è andato fortissimo in settimana, ma vale per tutti. Non avremo Di Lorezo, che tornerà settimana prossima, mentre valutiamo Petagna".

Per Spalletti è anche tempo di bilanci: "Sono stati dieci mesi molti intensi. Se guardo indietro mi rimprovero alcuni atteggiamenti in partite casalinghe contro avversari alla nostra portata. Oggi potremmo parlare di un'altra classifica. Restano sei partite, faremo il nostro meglio".